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Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması

Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması

Beşiktaş, takımın son antrenmanında sakatlanan Oğuzhan Akgün için sakatlık açıklaması yaptı. Oğuzhan'ın köprücük ve kürek kemik eklem kapsülünde gerilme ve yırtık tespit edildiği açıklandı.