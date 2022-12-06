- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması
Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması
- 06.12.2022 - 23:03
Beşiktaş'ın genç oyunculardan Oğuzhan Akgün, Antalya'da yapılan kampta omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanı yarıda bırakmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"
"Futbol A Takımımızın Antalya kampında bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek idmana devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Akgün’ün yapılan MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği (akromiyoklavikular eklem) eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Ne olmuştu?
Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi. Omzu askıya alınan ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan genç futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.