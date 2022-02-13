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- Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'la ilgili, oyuncunun alt baldırında ödem tespit edildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 13:59
- Güncelleme : 13.02.2022 - 14:21
Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlıların açıklamasında, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK
29 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığın ardından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.