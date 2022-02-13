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    Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

    Siyah-beyazlılar, Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'la ilgili, oyuncunun alt baldırında ödem tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 14:21
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    Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

    Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Siyah-beyazlıların açıklamasında, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

    ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

    29 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığın ardından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

    Beşiktaş tan Oğuzhan Özyakup açıklaması #1


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