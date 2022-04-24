Beşiktaş'tan Önder Karaveli'ye önemli görev

Önder Karaveli, teknik direktörlük görevini devretmesinin ardından siyah-beyazlı ekipte kiralık gönderilen oyuncuları yakından takip etme görevine getirildi.

Beşiktaş’ın yeni yapılanmasının sonucu olarak yeni bir pozisyona getirilen Önder Karaveli, siyah-beyazlı ekibin farklı kulüplere kiralık olarak gönderilen oyuncuları yakından takibini sağlıyor.



Teknik direktörlük görevi sırasında da birçok genç oyuncuyu mümkün olduğunca izlemeye çalışan Karaveli’nin geniş kapsamlı bir rapor hazırlayıp sezon sonunda yönetime sunacağı belirtildi.

Gençleri sürekli izliyor

Süper Lig’de top koşturan futbolcuları ağırlıklı olarak takip eden Önder Karaveli, Medipol Başakşehir’de Salih Uçan, Çaykur Rizespor’da Tyler Boyd, Alanyaspor’da Ahmet Gülay, Ümraniyespor’da Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz, Atakan Üner, Karagümrük forması giyen Utku Yuvakuran ve diğer liglerdeki gençleri sürekli izliyor.

Sunacağı raporlara göre hareket edecek

Teknik Direktör Valerien Ismael ile Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlatan ve bu kapsamda hem özkaynak düzenindeki gençlere hem de kiralık oyunculara önem veren yönetim, bu nedenle Önder Karaveli’nin sunacağı raporlara göre hareket edecek.

Scouting ekibi arayışlara devam edecek

Altyapıdaki gençlerden en yüksek seviyede yararlanmanın yollarını arayan siyah-beyazlılar, düzenli oynayarak gelişim göstermeleri için bazı isimleri kiralık gönderecek. Bu arada scouting ekibi de genç yetenekleri kulübe kazandırmak için Türkiye çapında arayışlarına devam edecek.