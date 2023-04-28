Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması Beşiktaş Kulübü, Onur Bulut ve Kayserispor arasındaki davayla ilgili olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği karar hakkında bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Onur Bulut transferi için verdiği kararın ardından bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, transferin "normal ve etik" olduğu vurgulandı.

"Onur Bulut transferi normal ve etik bir transferdir"

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Onur Bulut ile Kayserispor arasındaki uyuşmazlık davasın hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Kayserispor’un futbolcumuz Onur Bulut için açtığı dava Beşiktaş’ımız lehine sonuçlanmış bulunmaktadır.



Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kulübümüzü haklı bulmuş ve Kayserispor’un haksız ve hukuka aykırı ithamları çerçevesinde talep ettiği tazminat ve sportif ceza taleplerini reddetmiştir.

Onur Bulut’un transfer süreci Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’nin belirttiği üzere Kulübümüz tarafından tamamen hukuka uygun bir şekilde ve etik değerler gözetilerek yürütülmüş olup, haklılığımız ise Beşiktaş’ımız lehine verilen TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı ile tescil edilmiştir.



Bir kez daha belirtmek gerekirse, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’nin bu konuya dair daha önceki açıklamalarında belirttiği gibi Onur Bulut transferi normal ve etik bir transferdir, bunun böyle olduğu UÇK kararıyla tescil edilmiştir. Ayrıca bu dosya göstermiştir ki Beşiktaş, sporcularını hukuken en iyi şekilde korumasını bildiği gibi 120 yıllık bir çınar olmanın tarihi sorumluluğuna yakışır şekilde faaliyet yürütmeyi şerefli bir görev olarak kabul eder.



Camiamızın bilgisine sunarız."

Neler olmuştu?

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı. UÇK ise Kayserispor'un açtığı davada futbolcuyu haklı bulmuştu.