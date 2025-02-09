Beşiktaş'tan paylaşım: Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız

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Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü.

Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

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