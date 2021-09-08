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    Beşiktaş'tan Pjanic'e karşılama hazırlığı

    Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Miralem Pjanic için Beşiktaş taraftarı, karşılama organizasyonu için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 12:32
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    Beşiktaş'tan Pjanic'e karşılama hazırlığı

    Beşiktaş'ın İspanyol devi Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Beşiktaş taraftarı, yıldız oyuncusuna bir karşılama organizasyonu yapmak için kolları sıvadı.

    HOŞ GELDİN TÖRENİ

    Beşiktaş taraftarı, bu akşam 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Kapısı önünde toplanarak yeni yıldızlarına unutamayacağı bir törenle hoş geldin diyecek.

    İlk idmanına yarın çıkacak olan Pjanic'in, Beşiktaş'ın cumartesi akşamı oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyor.

    Beşiktaş tan Pjanic e karşılama hazırlığı #1

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