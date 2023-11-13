Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın sağlık durumu hakkında açıklama Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın durumlarına dair bir açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Jackson Muleka'nın 55. dakikada attığı golle 3 puanı kapan Kara Kartal, sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı.

Takımın tecrübeli ismi Salih Uçan ve sakatlığı bir kez daha nükseden Rachid Ghezzal'ı kaybeden siyah-beyazlılar, bir açıklama yayınladı.

Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Salih Uçan ve Rachid Ghezzal ne kadar takımdan ayrı kalacak?

Öte yandan Ghezzal ve Salih Uçan'ın sakatlığının ne kadar süreceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.