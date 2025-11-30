Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Rafa Silva krizi patlak vermişti.

Bir süredir devam eden krizle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Fatih Karagümrük maçı sonrası Rafa Silva'nın son durumu hakkında bilgi verdi.

"RAFA SILVA'YI KAZANACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Silva'nın antrenman eksiği olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıç, 'Kazanacağız diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın ifadeleri şu şekilde: