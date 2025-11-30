Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması geldi

- Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Rafa Silva'nın antrenman eksiği olduğunu belirtti.
- Silva krizi sonrası yapılan açıklamada, takımın kazanacağına inandıklarını ifade etti.
- Kılıç, bu açıklamayı Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Rafa Silva krizi patlak vermişti.
Bir süredir devam eden krizle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Fatih Karagümrük maçı sonrası Rafa Silva'nın son durumu hakkında bilgi verdi.
"RAFA SILVA'YI KAZANACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Silva'nın antrenman eksiği olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıç, 'Kazanacağız diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın ifadeleri şu şekilde:
"Rafa Silva'nın biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. Sergen hocamız eksik bölgelere transfer istedi. Duruma göre 4-5 transfer yapacağız. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takviyelerimizi yapacağız."