Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig’de 28 maç sonra yenilmiş oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RAFA SILVA PAYLAŞIMI

Maçın ardından ise Beşiktaş Kulübü, takımın ilk golünü atan Rafa Silva'yı onurlandırdı.

Siyah-beyazlılar, şık bir gol kaydeden yıldız isimle ilgili derbi sonrası bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş, yaptığı paylaşıma "Bir hayali RAFA kaldırdı" notunu düştü.

DAVINSON, GÜNDEM OLDU

Öte yandan Rafa Silva'nın gol vuruşu yaptığı esnada Davinson Sanchez'in bakışı sosyal medyada gündem oldu.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde kaleci Mert Günok, kontrol ettiği topu hızla oyuna soktu.

Kendi ceza sahasının önünde topu alan Gedson Fernandes hemen önünde olan Joao Mario'yu gördü.

Mario biraz ilerledikten sonra sol kanattan koşu yapan Rafa Silva'ya pasını verdi.

Süratle ceza alanına hareketlenen Silva, ceza alanına girip meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra Davinson Sanchez'i ekarte etmeyi başardı.

Çapraz pozisyonda karşı karşıya kalan Silva sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın direk dibinden ağlara gönderdi.