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    Beşiktaş'tan rakiplere çağrı: Gelin ligleri sıfırlayalım

    Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, ezeli rakiplerine çağrıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 14:10
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    Beşiktaş'tan rakiplere çağrı: Gelin ligleri sıfırlayalım

    Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Son günlerde yapılan basın açıklamalarını eleştiren Yamantürk, "Futbol sayesine banka hesaplarını şişirenler, herkes tarafından tanınanlar konuşurlarken çok daha dikkatli olmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş tan rakiplere çağrı: Gelin ligleri sıfırlayalım #1

    "GELİN FUTBOLU SIFIRLAYALIM"

    "Gelin ligleri sıfırlayalım. İsterseniz yabancı hakem de getirelim ama artık futbola zarar vermeyelim. Sizden rica ediyorum artık futbola zarar vermeyelim. Futbol sayesine banka hesaplarını şişirenler, herkes tarafından tanınanlar konuşurlarken çok daha dikkatli olmak zorundalar. Misafirliğe gittikleri evde, davetten sonra masaların üstüne çıkarak ev sahibine sinkaflı küfürler etmenin kimseye faydası yok. Bu tip insanlar, banka hesaplarını geliştireceklerine keşke biraz kendilerini geliştirseydi. Ülkenin, toplumun değerlerine zararlar veriyorsunuz. Akıllı insan hiç değilse susarak kendisine ve topluma zarar vermez."

    Beşiktaş tan rakiplere çağrı: Gelin ligleri sıfırlayalım #2

    "BU HAKEMLERLE EN ÇOK SİZ ŞAMPİYON OLDUNUZ"

    "Hakem hatalarından dolayı kaybettiklerini söyleyenlere çağrı yapıyoruz, gelin ligleri sıfırlayalım. Çünkü en çok siz şampiyon oldunuz. Üstelik bu hakemlerle şampiyon oldunuz. O zaman VAR da yoktu. İsterseniz yabancı hakem de getirelim ve ortada hiçbir şaibe kalmasın."

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