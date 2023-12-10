Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay'ın annesi için geçmiş olsun mesajı!

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 26 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş'ta talihsizlikler bitmiyor.
Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan ve zirveden bir hayli uzak kalan siyah-beyazlı takımda son dönemlerde de yaşanan sakatlıklar can sıkarken teknik direktör Rıza Çalımbay'ı üzen bir gelişme yaşandı.
Deneyimli çalıştırıcının annesi Fatma Çalımbay, yere düşerek kalçasını kırdı. Yaşanan bu gelişme üzerine ise Beşiktaş bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.
"Acil şifalar dileriz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay'ın düşerek kalçasını kırdığını ve ameliyata alınacağını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Çalımbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
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