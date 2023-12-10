Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay'ın annesi için geçmiş olsun mesajı! Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın düşerek kalçasını kıran annesi Fatma Çalımbay için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 26 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş'ta talihsizlikler bitmiyor.

Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan ve zirveden bir hayli uzak kalan siyah-beyazlı takımda son dönemlerde de yaşanan sakatlıklar can sıkarken teknik direktör Rıza Çalımbay'ı üzen bir gelişme yaşandı.

Deneyimli çalıştırıcının annesi Fatma Çalımbay, yere düşerek kalçasını kırdı. Yaşanan bu gelişme üzerine ise Beşiktaş bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Acil şifalar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: