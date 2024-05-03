Beşiktaş'tan Rizespor maçında penaltı tepkisi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında ise tartışılan bir an yaşandı.
Bir pozisyonda siyah-beyazlıların forveti Jackson Muleka ceza sahası içinde yerde kaldı.
Hakem Ali Şansalan ise bir süre VAR'ı dinledikten sonra pozisyonu devam ettirdi.
Beşiktaş, paylaşım yaptı
Yaşanan bu an sonrasında Beşiktaş, X hesabından, "Maçın ilk yarısında ''Verilmeyen'' penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini yazarak tepki gösterdi.
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