Beşiktaş'tan Rizespor maçında penaltı tepkisi
ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında ise tartışılan bir an yaşandı.

Bir pozisyonda siyah-beyazlıların forveti Jackson Muleka ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem Ali Şansalan ise bir süre VAR'ı dinledikten sonra pozisyonu devam ettirdi.

Beşiktaş, paylaşım yaptı

Yaşanan bu an sonrasında Beşiktaş, X hesabından, "Maçın ilk yarısında ''Verilmeyen'' penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini yazarak tepki gösterdi.