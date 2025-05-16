Beşiktaş'tan Romulo iddialarına resmi yanıt

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden Göztepe forması giyen Romulo'nun transferine yönelik çıkan haberler için bir açıklama paylaşıldı.

Göztepe'nin talep ettiği bonservis bedeliyle ilgili haberlerin gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe'nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5,5 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Romulo Cardoso'nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

ASPARAGAS HABERLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Beşiktaş'ın açıklamasında ayrıca, "Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.

Göztepe formasıyla başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki Brezilyalı forvet, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti.