Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas’la çeyrek final sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu Romain Saiss'i tebrik etti.

Romain Saiss’in kaptanlığını yaptığı Fas’ın Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalması Beşiktaş kampında da sevinçle karşılandı.

Afrika ekibinin İspanya’yı penaltılarla elemesinin ardından siyah beyazlı futbolcular Saiss’i görüntülü arayarak tebrik ettiler.

Beşiktaş'ta Saiss sevinci

Faslı stoper de tebrikleri kabul ederken destekleri için arkadaşlarına teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda oyuncuların yanı sıra Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş de Saiss'le görüştü.

Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş Romain Saiss’i tebrik etti

Güneş'ten Saiss'e: Zayıflamışsın

Görüşme esnasında Şenol Güneş'in öğrencisine 'Ama zayıfladın ha' demesi Saiss'i izleyenleri güldürdü.

Çebi ve Güneş de Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss’i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.