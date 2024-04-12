Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak

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Beşiktaş, Ante Rebic'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Rebic'in sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat olacağı belirtildi.

Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir.



Ante Rebic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.