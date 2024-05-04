Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yeni sözleşme

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak lider Galatasaray'ın 39 puan gerisinde kalan Beşiktaş, iç transferde atağa kalktı.
Gelecek sezon başarıyı hedefleyen siyah-beyazlılar, ligde oynayacağı son üç maç öncesinde takımın orta sahası Salih Uçan'a teklif yaptı.
Beşiktaş teklif yaptı, Salih cevap vermedi
Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini sundu.
30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulüpte kalmaya sıcak baktığı ancak teklife henüz olumlu yanıt vermediği belirtildi.
Bu sezon 33 kez forma giydi
İsmi birçok Süper Lig ekibiyle anılan Salih, Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıktı.
4.5 milyon euro piyasa değerine sahip milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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