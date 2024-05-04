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Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yeni sözleşme

Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yeni sözleşme Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'a 2+1 yıllık yeni kontrat önerdi. Milli futbolcu, henüz bu teklife cevap vermedi.