Beşiktaş'tan şampiyonluk paylaşımı

Süper Lig'in yeni şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesinde oyunlu gönderme yapanlara sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı, son haftalarda zirveye yaptı. Beşiktaş'ın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yarışa dahil olması mücadeleyi iyice kızıştırdı.

Derbide yenilen Beşiktaş'a Galatasaray, sosyal medya hesabından oyunlu göndermede bulunmuştu.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'TAN YANIT

Kıran kırana geçen son hafta mücadelelerinin ardından şampiyon olan Beşiktaş, Galatasaray'ın bu göndermesine karşılık verdi:

"Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!"

Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımı-Video