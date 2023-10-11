Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması

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Beşiktaş Kulübü'nden, Genel Kurul tarihi ile ilgili açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının Mayıs ayına erteleneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.



6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.



Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının Mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;



Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz.