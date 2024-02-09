Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması: Sözleşmesinde... Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takımdan uzak kaldığı dönemde altyapıdan çıkardığı Semih Kılıçsoy'a şans vermişti.

Maç başına en çok gol atan ikinci futbolcu

Santrfor ve kanat olarak oynayabilen 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla alkış alırken 11 lig maçında 7 gol 1 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Maç başına gol atma istatistiğinde 0,64 ortalamayla Icardi ve Onuachu gibi isimleri geride bırakan Semih Kılıçsoy, Edin Dzeko'nun ardından ikinci sırada bulunuyor.

Genç futbolcu, Avrupa devlerinin scoutlarının da radarında.

"Sözleşmesinde madde yok"

Gelecek tekliflerden dolayı panik yapan Beşiktaş taraftarına ise rahatlatan açıklama, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'dan geldi.

Aybaba, Posta'ya yaptığı açıklamada "Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar hiçbir şart olmadan uzattık. Bu nokta çok önemli. Çıkma parası vs. hiçbir özel madde, hiçbir şart olmadan..." diyerek Avrupa takımlarının kendi istedikleri parayı vermeden oyuncuyu transfer edemeyeceklerini vurguladı.

Feyyaz Uçar teklifleri duyurmuştu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'a şimdiden teklifler gelmeye başladığını söylemişti.

Uçar, yaptığı açıklamada Semih'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı.



Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var.

"Herhangi bir düşüncemiz yok"

Semih Kılıçsoy'un menajeri Avukat Murat Teber, futbolcusunun şu an sadece sahaya odaklandığını, transferle ilgili herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Son 2 aydır attığı gollerle dikkat çeken Semih'e fiyat biçmek için çok erken olduğunu belirten Teber, şunları söyledi:

Semih'in önünde uzun bir yol var. Performansı ne şekilde devam edecek, A Milli Takım'a seçilecek mi, seçildiği takdirde orada başarılı olabilecek mi, bütün bunlar hep fiyatını ve alıcı potansiyelini belirleyecek etmenler. Ayrıca Semih'in sözleşmesi devam ediyor, dolayısıyla bu konunun asıl muhatabı Beşiktaş Kulübü'dür.

4 sene daha sözleşmesi var

Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.