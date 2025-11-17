Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için resmi açıklama: Anjiyo operasyonu geçirdi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

53 yaşındaki teknik adam, başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdi.

Konuya ilişkin duyuru, siyah-beyazlıların resmi hesabından yapıldı.

"BU SABAH BAŞARILI BİR ANJİYO OPERASYONU GEÇİRDİ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."