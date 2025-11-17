Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için resmi açıklama: Anjiyo operasyonu geçirdi

- Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
53 yaşındaki teknik adam, başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdi.
Konuya ilişkin duyuru, siyah-beyazlıların resmi hesabından yapıldı.
"BU SABAH BAŞARILI BİR ANJİYO OPERASYONU GEÇİRDİ"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."