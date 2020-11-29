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Beşiktaş'tan soyunma odası paylaşımı: Tekerrür
4-3'lük galibiyetin ardından siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasındaki taktik tahtasına maçın skorunu yazarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 22:31
- Güncelleme : 29.11.2020 - 22:38
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti.
"TEKERRÜR"
Maç sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe soyunma odasından paylaşım yaptı.
17 Nisan 2005'teki 4-3'lük galibiyete atıfta bulunan Beşiktaş takımı, taktik tahtasına "Tekerrür" notunu düştü.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı: