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    Beşiktaş'tan soyunma odası paylaşımı: Tekerrür

    Beşiktaş'tan soyunma odası paylaşımı: Tekerrür

    4-3'lük galibiyetin ardından siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasındaki taktik tahtasına maçın skorunu yazarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 22:31
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 22:38
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    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti.

    "TEKERRÜR"

    Maç sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe soyunma odasından paylaşım yaptı.

    17 Nisan 2005'teki 4-3'lük galibiyete atıfta bulunan Beşiktaş takımı, taktik tahtasına "Tekerrür" notunu düştü.

    İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

    Beşiktaş tan soyunma odası paylaşımı: Tekerrür #1

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