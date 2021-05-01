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- Beşiktaş'tan soyunma odasında galibiyet pozu
Beşiktaş'tan soyunma odasında galibiyet pozu
Süper Lig'de Hagtayspor karşısında 7-0 gibi ezici bir galibiyet alan Beşiktaş'Ta futbolcular ve teknik ekip, soyunma odasında da seviç gösterisi yaptı, zafer pozu verdi.
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 23:19
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 7-0 gibi ezici bir üstünlükle mağlup ederek, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.
"KİMSE HEVESLENMESİN" PAYLAŞIMI
Karşılaşmanın ardından soyumma odasında galibiyet sevincini yaşayan siyah beyazlı ekip, zafer pozu da verdi.