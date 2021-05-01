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    Beşiktaş'tan soyunma odasında galibiyet pozu

    Beşiktaş'tan soyunma odasında galibiyet pozu

    Süper Lig'de Hagtayspor karşısında 7-0 gibi ezici bir galibiyet alan Beşiktaş'Ta futbolcular ve teknik ekip, soyunma odasında da seviç gösterisi yaptı, zafer pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 23:19
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    Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 7-0 gibi ezici bir üstünlükle mağlup ederek, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

    "KİMSE HEVESLENMESİN" PAYLAŞIMI

    Karşılaşmanın ardından soyumma odasında galibiyet sevincini yaşayan siyah beyazlı ekip, zafer pozu da verdi.

    Beşiktaş tan soyunma odasında galibiyet pozu #1

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