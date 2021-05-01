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Beşiktaş'tan soyunma odasında galibiyet pozu

Beşiktaş'tan soyunma odasında galibiyet pozu

Süper Lig'de Hagtayspor karşısında 7-0 gibi ezici bir galibiyet alan Beşiktaş'Ta futbolcular ve teknik ekip, soyunma odasında da seviç gösterisi yaptı, zafer pozu verdi.