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    Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tepki

    A Milli Takıma hiçbir oyuncusu çağrılmayan Beşiktaş'ta Stefan Kuntz'a tepki var.
    • 16.09.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:26
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    Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tepki

    Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı.

    Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi isimler de tercih edilmedi.

    Salih Uçan'ın fotoğrafı paylaşıldı

    Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

    Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un kararı sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.

    Beşiktaş tan Stefan Kuntz a tepki #1


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