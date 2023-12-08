Beşiktaş'tan taraftara büyük kıyak: Bilet fiyatları aşağı çekildi Beşiktaş yönetimi derbide taraftarların hoşuna gidecek bir hamlede bulundu. Fenerbahçe maçına özel bilet fiyatlarına ayar çekildi.

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Yeni yönetim takımın taraftarla arasındaki bağın yeniden oluşmasını istiyor.

Hasan Arat ve kurmayları bu konudaki ilk adımı bilet fiyatlarını düzenleyerek attı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri için özel fiyat politikası belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir. Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz. Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00'de satışa sunulmuş ve taraftarımızın yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede tükenmiştir.

Biletler anında bitti

Siyah-beyazlı taraftarlar yönetimin bu jestine büyük bir karşılık verdi. Alkışlarla karşılanan bu jestin ardından siyah-beyazlılar satışa çıkarılan biletleri dakikalar içerisinde tüketti.

Şeffaf olacaklar

Öte yandan yönetim, biletlerle ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre satışa çıkarılan biletler hakkında detaylı bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Yani derneklere dağıtılan biletler de dahil olmak üzere satılan biletler hakkında kapsamlı veriler paylaşılacak.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Loca 162: 22 bin 500 lira

VIP 100: 17 bin 500 lira

VIP 101-126: 15 bin lira

1. Kategori: 1.720 lira

102-125 Blok: 1.600 lira

2. Kategori: 1.360 lira

3. Kategori: 1.120 lira

4. Kategori: 960 lira

5. Kategori: 880 lira

415-416 Blok: 880 lira

414-417 Blok: 800 lira

6. Kategori: 760 lira

413-418 Blok: 720 lira

7. Kategori: 360 lira

8. Kategori: 340 lira