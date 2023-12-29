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Beşiktaş'tan tarihi çağrı: Süper Kupa'yı Dolmabahçe'de oynayalım

Beşiktaş'tan tarihi çağrı: Süper Kupa'yı Dolmabahçe'de oynayalım Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçının Arabistan'ın Atatürk resimleri ve pankartlarına engel olması sonrası iptal oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş ve Ankaragücü Süper Kupa davetinde bulundu.