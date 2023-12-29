Beşiktaş'tan tarihi çağrı: Süper Kupa'yı Dolmabahçe'de oynayalım

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi.
İki ezeli rakip arasındaki maç, Atatürk pankartlarına ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal oldu.
İki takım futbolcularının da gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş ve Ankaragücü kulüplerinden anlamlı paylaşımlar geldi.
Beşiktaş ve Ankaragücü, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Süper Kupa Finali'ni kendi stadyumlarında oynamaya davet etti.
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