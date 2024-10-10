Beşiktaş'tan teknik direktör Bronckhorst hakkındaki 'vasıfsız' eleştirilerine sert tepki

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkındaki çirkin ifadelere sert çıktı..

Resmi bir açıklama yayınlayan kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında 'çirkin' ifadeler kullanan moderatör Serhat Ulueren hakkında cezai süreç başlatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"ŞİDDETLE KINIYOR, CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında, Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst hakkında "teknik direktör bozuntusu, vasıfsız, beş para etmez" şeklinde çirkin ifadeler kullanan moderatör Serhat Ulueren'i şiddetle kınıyoruz.



Gazetecilikle bağdaşmayan bu ifadeleri dinleyen program katılımcılarından Adnan Aybaba, Gökmen Özdenak ve Selim Soydan'ın tepkisizliklerini kaygıyla izlediğimizi ve derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz.



Beşiktaş’ın teknik direktörüne eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir. Kulübümüz bu çirkin ifadeler için hukuki ve cezai süreci başlatacaktır.