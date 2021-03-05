Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş'tan tepki: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

Beşiktaş'tan tepki: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, son dönemde rakiplerinin hakem kararlarına yaptığı sert itirazlar sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.