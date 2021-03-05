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    Beşiktaş'tan tepki: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

    Beşiktaş'tan tepki: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

    Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, son dönemde rakiplerinin hakem kararlarına yaptığı sert itirazlar sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 17:20
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    Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Beşiktaş, resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.

    "BAĞIRANLARIN DEĞİL HAKKIYLA KAZANANLARIN..."

    "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

    Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

    Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

    Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

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