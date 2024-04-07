Beşiktaş'tan TFF'nin seçim kararına dair açıklama Beşiktaş, TFF'nin 18 Temmuz'da seçim kararı almasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere deprem bölgelerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu heyetinde Başkan Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüplerin büyük bir çoğunluğunun değişiklik istediği TFF Yönetimi için Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü seçim için noter tasdikli imza toplamaya yarından itibaren başlayacaktı.

"18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun"

Adıyaman'a gelen TFF Başkanı Büyükekşi'ye bu durum hatırlatılınca 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden Büyükekşi, şunları dedi:

Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun.

"Çok adaylı seçim olmalı"

Yaşanan bu gelişme üzerine Beşiktaş Kulübü, Temmuz ayında yapılacak TFF başkanlık seçimleri hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulunun 18.07.2024 olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul kararının, sorunların çözülmesi adına acil alınması gereken kararlar söz konusuyken, hiçbir öneri sunulmadan belirlendiğini öğrendik.



Türk futbolunun tüm hatlarıyla kaos yaşadığı, yeni ve yıpranmamış bir yönetime ivedilikle, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde 2024-2025 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala 18 Temmuz tarihinde seçime gitmek Türk futboluna faydadan çok zarar getirecektir.



Bu duyurunun, futbolumuzun içinde bulunduğu kaotik durumun örneğinin yaşandığı bir günde bu şekilde yapılmasını doğru bir tutum olarak değerlendirmediğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Sahaya girilerek hakeme yumruk atıldığı, takımların sahadan çekildiği, sahaya giren taraftarlarla sporcular arasında arbedelerin yaşandığı, ceza kurullarına sevklerin ya belirlenen tarihten önce alınarak uygulandığı, ya da bekletilerek baskı altında yapıldığı ve uygulandığı, VAR kararlarının sorgulandığı, gizli toplantıların kayıtlarının sızdırıldığı, süper kupanın bir krize dönüştürüldüğü, sürecin yönetilmediği örneklerinde olduğu gibi onlarca örnek varken, futbol ailesinin demokratik iradesini sekteye uğratacak, profesyonel yeni bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde ülke futboluna zaman kaybettirecek bu kararın tarihi kabul edilebilir değildir.



Türk Futbolunun kaybedecek tek bir günü dahi olmadığına inanıyoruz.