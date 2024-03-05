Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Cenk Tosun-Derrick Köhn pozisyonunun VAR kaydını açıklayın Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbide Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynanan derbide Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda VAR kayıtlarının yayınlanması konusunda doğru bir karar alarak kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık yönünde bir adım atmıştı.

Cenk Tosun - Derrick Köhn pozisyonu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon oynanan Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında sahada verilen kararlar üzerine hararetli tartışmalar yaşanmış, TFF o iki karşılaşmanın VAR kayıtlarını hukuken bir zorunluluk olmadığı halde yayınlamıştı.



Bu hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyon tartışmalara konu olmuş, kamuoyunda VAR'ın hakemi neden çağırmadığı konusu merak uyandırmıştır.

"Neden davet edilmediğini açıklayın"

VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması konusunda alınan son karar doğrultusunda "VAR tarafından çağrılmayan" pozisyonlar yayınlanmamaktadır. Ne var ki kamu vicdanı bu tip pozisyonlarda hakemin VAR tarafından 'neden davet edildiğini değil neden davet edilmediğinin' cevabını aramaktadır.

"Türk futboluna fayda sağlar"

TFF tarafından verilen şeffaflığı sağlama, kamu vicdanını rahatlatma prensibi doğrultusunda Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında geçen pozisyondaki VAR konuşmalarının yayınlanmasının Türk futbolunun sağlıklı bir yapıya kavuşması için yarar sağlayacağını düşünüyor ve ilgili pozisyonla ilgili VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz."

VAR kayıtları hangi durumlarda açıklanıyor?

VAR kayıtları, bildiğiniz gibi 2 haftadır TFF'nin YouTube kanalında futbolseverlerle paylaşılıyor. Ancak paylaşılan ses kayıtları, hakemlerin VAR monitörüne gidip, pozisyonu izlediği görüntülerle sınırlı.

Bu yüzden Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyonun ses kaydının açıklanması beklenmiyor.