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    Beşiktaş'tan TFF'ye karantina talebi

    Beşiktaş'tan TFF'ye karantina talebi

    Zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi toplam 8 futbolcusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF'den karantina süresinin azaltılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 10:37
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 11:00
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    Sakat ve cezalı futbolcuların üstüne bir de koronavirüse yakalanan isimler eklenince kadro kurmakta zorluk çeken Beşiktaş'ta yönetim, işleri kolaylaştırmak için bir hamlede bulundu.

    Başakşehir maçı öncesi az sayıda futbolcuyla idman yapan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

    Beşiktaş tan TFF ye karantina talebi #1

    10 GÜNE İNDİRİLSİN

    14 günlük karantina süresinin 10 güne düşürülmesini talep eden Çebi'nin, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez." dediği öğrenildi.

    Özdemir'in ise kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği belirtildi.

    Beşiktaş tan TFF ye karantina talebi #2

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