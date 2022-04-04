Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki pozisyon için TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının hazırladığı rapor neticesinde TFF'ye başvuruda bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Beşiktaş'ın itirazı sonrası TFF, MHK'dan rapor isteyecek. MHK, maçın hakemi Zorbay Küçük'ten pozisyonla ilgili savunmasını isteyecek.

Bunun üzerine MHK üyeleri, TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Bu tavsiye kararında kural hatasının maçın skoruna etki edip etmediğine göre bir sonuç yer alacak.

MHK'nın bu önerisine karşın TFF Yönetim Kurulu, istediği yönde bir karar alabilir.

Geçmişte Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maçta Kasımpaşa stoperi Ryan Donk, oyundaki topa bir başka topla vurmuş ancak MHK, bu kural hatasının tekrarı gerektirmediği yönünde tavsiye vermişti. TFF buna karşın maçın tekrarı kararını almıştı.