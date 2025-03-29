Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.

Dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'in fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerini kullandı.

"SİZ GETİRMEDİNİZ BİZ GETİRDİK"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.

İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

URS MEIER KİMDİR?

Urs Meier, 22 Ocak 1959'da İsviçre'nin Aargau şehrinde doğmuş bir İsviçreli eski futbol hakemi ve şu anda futbol yorumcusudur.

1989 ile 2004 yılları arasında profesyonel hakemlik yapan Meier, İsviçre Süper Ligi ve İsviçre Kupası gibi önemli liglerde görev almıştır.

Hakemlik kariyerinin ardından futbol yorumcusu olarak çalışmaya başlayan Meier, "Du bist die Entscheidung: schnell und entschlossen handeln" ve "Urs Meier: Mein Leben auf Ballhöhe" gibi kitaplar da yazmıştır.

Urs Meier, futbol dünyasında önemli bir figür olarak tanınır.