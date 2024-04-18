Beşiktaş'tan üç futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme Beşiktaş Kulübü, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zainutdinov’un sakatlandığını duyurdu.

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Süper Lig'de 33. haftanın açılış mücadelesinde Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

19 Nisan Cuma akşamı 20.00'de başlayacak olan müsabaka siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak.

Bu maç öncesinde siyah-beyazlı takıma 3 kötü haber geldi.

Beşiktaş, Omar Colley ve Serkan Emrecan Terzi'nin karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, uyluk üst arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Bakhtiyor Zainutdinov’un da tedavisine başlandığını belirtti.

Beşiktaş, 3 futbolcunun son durumunu açıkladı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.



Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov’un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Beşiktaş, daha önce yaptığı açıklamayla takımın iki önemli ismi Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un da sakatlandığını duyurmuştu.