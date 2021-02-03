Beşiktaş'tan UEFA'ya limit isyanı: 1 milyon tweet atıldı

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın TFF'nin limit kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek, UEFA'ya 'Türk futbolunu denetle' çağrısında bulundu.

Dün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüplerinin limit açıklaması sonrası sosyal medyadan büyük bir tepki kampanyası başlattı.

12 SAATTE 950 BİN TWEET

Siyah beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde açıklanan rakamların ve Eyüpspor'un 4.2 milyon TL karşlığında Galatasaray'dan Erencan Yardımcı transferini yapmasının soruşturulmasını istedi.

Beşiktaşlılar, iki kulübün transferlerine onay veren TFF'nin de kuralları uygulamadığı yönünde eleştiriler getirdiler.

Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan 12 saatiçerisinde 950 binden fazla #UefaTurkishFootballCheckOver (UEFA, Türk futbolunu kontrol et) etiketiyle gönderim paylaşarak bir rekora doğru gitti.