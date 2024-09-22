Beşiktaş'tan UEFA'ya stat adı tepkisi

İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacağı Eintracht Frankfurt'un oynanacağı stadyumun UEFA'nın resmi internet sitesinde "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak duyurulmasına tepki gösterdi.

"STAT İSMİ ACİLEN DÜZELTİLMELİ"

Siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada,

2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerlerdir. Stat isminin acilen düzeltilmesini talep ediyoruz