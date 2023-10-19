Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması!

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Beşiktaş kulübü, savunma oyuncusu Umut Meraş'ın sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Umut Meraş’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.