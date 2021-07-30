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Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e jest
Beşiktaş ile yeniden anlaşmaya varan Valentin Rosier, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar da sosyal medyadan Galatasaray'a 'sadakat' göndermesinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 10:35
Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve yeni sezon önce Galatasaray'ın da istediği Valentin Rosier transfer döneminde siyah-beyazlıları istediğini belirterek geri adım atmamıştı.
"BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM" DEMİŞTİ
"Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." paylaşımıyla dikkat çeken Fransız futbolcu çok istediği siyah-beyazlı formaya kavuşuyor.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rosier için Beşiktaş'tan da jest geldi. Kartal'ın resmi hesapları Beşiktaş Sözlüğü gönderisi altında "Sadakat" kelimesini incelediği fotoğrafı paylaştı.
İşte o paylaşım: