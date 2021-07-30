Euro
10.037
-0.31%
Dolar
8.4346
-0.25%
Altın
497.71
0.1%
Borsa
1.389
-0.21%
Bitcoin
333.810
-1.93%
EXEN Coin
24.60
-0.20%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e jest

    Beşiktaş ile yeniden anlaşmaya varan Valentin Rosier, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar da sosyal medyadan Galatasaray'a 'sadakat' göndermesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'tan Valentin Rosier'e jest

    Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve yeni sezon önce Galatasaray'ın da istediği Valentin Rosier transfer döneminde siyah-beyazlıları istediğini belirterek geri adım atmamıştı.

    "BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM" DEMİŞTİ

    "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." paylaşımıyla dikkat çeken Fransız futbolcu çok istediği siyah-beyazlı formaya kavuşuyor.

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rosier için Beşiktaş'tan da jest geldi. Kartal'ın resmi hesapları Beşiktaş Sözlüğü gönderisi altında "Sadakat" kelimesini incelediği fotoğrafı paylaştı.

    Beşiktaş tan Valentin Rosier e jest #1

    İşte o paylaşım:

    Beşiktaş tan Valentin Rosier e jest #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir