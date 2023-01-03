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    Beşiktaş'tan VAR kararları açıklaması

    Beşiktaş, TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarıyla ilgili, kendi maçlarının VAR kayıtlarının neden yayınlandığını anlayamadıklarını duyurdu.
    • 03.01.2023 - 18:27
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 18:37
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    Beşiktaş'tan VAR kararları açıklaması

    TFF, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'nın ev sahipliğinde Kalyon Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş mücadelesinde Kevin N'Koudou ve Kitsiou arasında yaşanan pozisyona dair VAR kayıtlarını açıkladı.

    Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendi maçlarının kayıtlarının yayınlanmasını anlayamadıklarını açıkladı.

    "VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık"

    Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım! Birazdan…"

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