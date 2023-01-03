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Beşiktaş'tan VAR kararları açıklaması

Beşiktaş'tan VAR kararları açıklaması

Beşiktaş, TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarıyla ilgili, kendi maçlarının VAR kayıtlarının neden yayınlandığını anlayamadıklarını duyurdu.