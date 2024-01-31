Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan için sakatlık açıklaması Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın ve takımın deneyimli futbolcusu Salih Uçan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, sakatlık sorunlarıyla da boğuşuyor.

Tecrübeli futbolcular Salih Uçan ve Vincent Aboubakar'ın da bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Aboubakar'ın durumu daha ciddi

Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun Milli Takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir.

2-3 hafta yok

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la birlikte yeniden kadroya dönmesi beklenen Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Salih Uçan da sakatlandı

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: