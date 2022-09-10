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- Beşiktaş'tan Welinton'un sakatlığına dair açıklama
Beşiktaş'tan Welinton'un sakatlığına dair açıklama
Beşiktaş, Brezilyalı stoper oyuncusu Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığı ve oyuncunun tedavisinin devam edildiği açıklandı.
- 10.09.2022 - 18:54
Beşiktaş'ta bu sezon resmi mücadeleye çıkamayan Brezilyalı stoper Welinton hakkında sakatlık açıklaması yapıldı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbolcumuz Welinton Souza’da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi.
Geçen sezon düzenli forma giydi
Geçen sezon Beşiktaş, formasıyla 30 maça çıkan Welinton, gol ya da asist katkısında bulunamadı.