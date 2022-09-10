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    Beşiktaş'tan Welinton'un sakatlığına dair açıklama

    Beşiktaş, Brezilyalı stoper oyuncusu Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığı ve oyuncunun tedavisinin devam edildiği açıklandı.
    • 10.09.2022 - 18:54
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    Beşiktaş'tan Welinton'un sakatlığına dair açıklama

    Beşiktaş'ta bu sezon resmi mücadeleye çıkamayan Brezilyalı stoper Welinton hakkında sakatlık açıklaması yapıldı.

    İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

    "Futbolcumuz Welinton Souza’da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi.

    Geçen sezon düzenli forma giydi

    Geçen sezon Beşiktaş, formasıyla 30 maça çıkan Welinton, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

    Beşiktaş tan Welinton un sakatlığına dair açıklama #1


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