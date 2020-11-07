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Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Gaziantep'e 3-1 yenilerek ağır bir sonuç alan Beşiktaş'ta Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları da tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakeme tepki gösterdi.