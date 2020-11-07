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    Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

    Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

    Gaziantep'e 3-1 yenilerek ağır bir sonuç alan Beşiktaş'ta Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları da tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakeme tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 17:52
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    Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepkiler devam ediyor.

    HAKEME BÜYÜK TEPKİ

    Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kartının haksız olduğunu savunan siyah-beyazlılar, Uğurlu'nun geçmişte görev aldığı tartışmalı pozisyonların yer aldığı paylaşımda "Uğurlu' mu, uğursuz mu? Kasıt 'VAR' mı, yok mu? 'Hakem' mi, değil mi?" ifadelerini kullanarak TFF'yi etiketledi.

    Beşiktaş tan Yaşar Kemal Uğurlu ya tepki #1

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