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- Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki
Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki
Gaziantep'e 3-1 yenilerek ağır bir sonuç alan Beşiktaş'ta Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları da tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakeme tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 17:52
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepkiler devam ediyor.
HAKEME BÜYÜK TEPKİ
Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kartının haksız olduğunu savunan siyah-beyazlılar, Uğurlu'nun geçmişte görev aldığı tartışmalı pozisyonların yer aldığı paylaşımda "Uğurlu' mu, uğursuz mu? Kasıt 'VAR' mı, yok mu? 'Hakem' mi, değil mi?" ifadelerini kullanarak TFF'yi etiketledi.