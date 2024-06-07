Beşiktaş'tan Yasin Özcan'a 5 yıllık sözleşme Gelecek sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, gözünü Süper Lig ekibinde forma giyen yıldız futbolcu Yasin Özcan'a dikti. Öte yandan oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi.

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Son olarak takımın başına Giovanni van Bronckhorst'i getiren Beşiktaş, transferde hızı yükseltti.

Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu listeye aldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın 2006 doğumlu stoperi Yasin Özcan'ı bitirmek üzere...

Sol bekte de oynayabilen genç savunmacı için izleme komitesi, sezon boyunca takip edilen maçlardan olumlu bir rapor çıkarıp bunu yönetime sunmuştu.

5 yıllık sözleşme

Yasin Özcan ile de görüşen Kartal, oyuncunun kulübüyle de bonservis için pazarlığa girişti. Kasımpaşa'dan onay alındıktan sonra Yasin'le de masaya oturacak olan yönetimin, genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2022'de A takıma çıktı

2022 yılında Kasımpaşa Futbol Akademisi'nden A Takım'a yükselen genç oyuncu, süre almaya başladığı 23-24 sezonunda takımıyla toplam 39 maça çıktı ve 2 gol ve 1 asistlik istatistiği hanesine yazdı.