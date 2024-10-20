Beşiktaş'tan Yunus Akgün'ün paylaşımına tepki

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Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'ın yıldızlarından Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Yunus Akgün'ün paylaşımının arka plan müziğinde Beşiktaş'a hakaret eden bir beste yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP GEÇİKMEDİ

Beşiktaş'tan Yunus'un paylaşımına cevap geldi. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözüyle cevap verdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI 41. MADDE UYGULANSIN DİYOR

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarları, Yunus Akgün'ün paylaşımına büyük tepki gösterdi ve TFF'nin 41. maddeyi uygulamasını istedi.

Futbol disiplin talimatının 41. maddesinde;

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası," ifadeleri yer alıyor.

MELO VE OSAYI SAMUEL ÖRNEĞİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, küfürlü bir tweeti retweet ettiği için Galatasaraylı Felipe Melo’ya iki maç men ve 13 bin lira para cezası vermişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel'e sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 maç ceza vermişti.