Beşiktaş'ten TFF'ye maç saati tepkisi!

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor ile Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Bu kritik müsabaka 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TALEP
Karşılaşma öncesinde ise konuk takım Beşiktaş, maç saatinin değişikliği için talebi hakkında açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada; "Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denilerek TFF hesabı etiketlendi.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
@TFF_Org
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor
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