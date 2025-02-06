Beşiktaş'ten TFF'ye maç saati tepkisi!

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor ile Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TALEP

Karşılaşma öncesinde ise konuk takım Beşiktaş, maç saatinin değişikliği için talebi hakkında açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada; "Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denilerek TFF hesabı etiketlendi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: