Beşiktaş'ten TFF'ye maç saati tepkisi!
Haber Merkezi

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor ile Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TALEP

Karşılaşma öncesinde ise konuk takım Beşiktaş, maç saatinin değişikliği için talebi hakkında açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada; "Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denilerek TFF hesabı etiketlendi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
@TFF_Org


Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor

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Emre Çalışkan
Editor