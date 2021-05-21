Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi

Futbolda sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Beşiktaş 2020-21 sezonunda hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Zorlu sezonu iki kupayla kapatan siyah-beyazlı ekip kazanılan kupalarla birlikte poster çekimi yaptı.

YÖNETİCİLER DE YER ALDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.