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Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi
Futbolda sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.
- AA
- 21.05.2021 - 17:35
- Güncelleme : 21.05.2021 - 17:36
Beşiktaş 2020-21 sezonunda hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.
Zorlu sezonu iki kupayla kapatan siyah-beyazlı ekip kazanılan kupalarla birlikte poster çekimi yaptı.
YÖNETİCİLER DE YER ALDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.