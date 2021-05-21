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    Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi

    Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi

    Futbolda sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.
    • AA
    • 21.05.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 17:36
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    Beşiktaş 2020-21 sezonunda hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.

    Zorlu sezonu iki kupayla kapatan siyah-beyazlı ekip kazanılan kupalarla birlikte poster çekimi yaptı.

    YÖNETİCİLER DE YER ALDI

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.

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    Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi #5

    Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi #6

    Beşiktaş, şampiyonluk için poster çekimi düzenledi #7

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