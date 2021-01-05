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    Beykan Şimşek, Göztepe'de

    Süper Lig takımlarından Göztepe, transfer döneminin ilk gününde kadrosuna takviye yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:30
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    Beykan Şimşek, Göztepe'de

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil etti.

    2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

    Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Futbola Isparta Gençlerbirliğispor'da başladıktan sonra Fenerbahçe'de profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve son olarak Ankaraspor'da forma giydi.

    Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gole imza attı.

    Beykan Şimşek, Göztepe de #1

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