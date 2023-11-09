Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzonspor’u ziyaret etti Trabzonspor, Bursa'da biber gazı saldırısına uğradıktan sonra sağlığına kavuşan Yusuf Emir Bolat ve ailesini tesislerde ağırladı.

DHA

Bursa'da üzerinde Trabzonspor formasıyla sokakta oturduğu sırada, yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ın davetlisi olarak bugün kente geldi.

Bordo-mavili kulübün Konyaspor maçında özel misafiri olan Yusuf Emir Bolat, ailesiyle birlikte takımın bugün yapılan son idmanına katıldı.

Hatıra fotoğrafı çekildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcularla görüşen Bolat ailesi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte Trabzonsporluların sevgisiyle karşılanan Yusuf Emir, yarın Konyaspor ile oynanacak müsabakada seremoniye çıkarak hayalini gerçekleştirecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)