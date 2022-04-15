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Biglia'dan nefis frikik golü
Trabzonspor - Karagümrük maçında, ilk yarının bitmesine dakikalar kala Biglia, harika bir frikik golüyle Karagümrük'ü devre arasına önde götürdü.
- 15.04.2022 - 21:35
- Güncelleme : 15.04.2022 - 21:43
Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor'un konuğu İstanbul ekibi Fatih Karagümrük.
İlk yarının uzun bir bölümü golsüz devam ederken devrenin sonunda Karagümrük, serbest vuruş kazandı.
Biglia'dan nefis gol
45+4. dakikada topun başına geçen Biglia, harika bir vuruş gerçekleştirdi ve Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.
İşte Biglia'nın frikik golü...
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)