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    Biglia'dan nefis frikik golü

    Biglia'dan nefis frikik golü

    Trabzonspor - Karagümrük maçında, ilk yarının bitmesine dakikalar kala Biglia, harika bir frikik golüyle Karagümrük'ü devre arasına önde götürdü.
    • 15.04.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 21:43
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    Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor'un konuğu İstanbul ekibi Fatih Karagümrük.

    İlk yarının uzun bir bölümü golsüz devam ederken devrenin sonunda Karagümrük, serbest vuruş kazandı.

    Biglia'dan nefis gol

    45+4. dakikada topun başına geçen Biglia, harika bir vuruş gerçekleştirdi ve Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.

    İşte Biglia'nın frikik golü...

    Biglia dan nefis frikik golü #1

    Biglia dan nefis frikik golü #2

    Biglia dan nefis frikik golü #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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