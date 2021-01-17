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- Bilal Başaçıkoğlu Gaziantep FK ilgisini doğruladı
Bilal Başaçıkoğlu Gaziantep FK ilgisini doğruladı
Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başaçıkoğlu, Gaziantep FK ile görüştüğünü açıkladı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 16:59
Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Bilal Başaçıkoğlu transferinde sona doğru gelindiği öğrenildi.
"HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN"
Transferi hakkında konuşan Bilal Başacıkoğlu; "Şu an henüz transferim sonuçlanmadı. Akşam saatlerinde bir görüşmemiz daha olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.
Bu sezon Trabzonspor forması ile 7 resmi maça çıkan Bilal, gol ya da asist katkısı üretemedi.