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    Bilal Başaçıkoğlu Gaziantep FK ilgisini doğruladı

    Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başaçıkoğlu, Gaziantep FK ile görüştüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 16:59
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    Bilal Başaçıkoğlu Gaziantep FK ilgisini doğruladı

    Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Bilal Başaçıkoğlu transferinde sona doğru gelindiği öğrenildi.

    "HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN"

    Transferi hakkında konuşan Bilal Başacıkoğlu; "Şu an henüz transferim sonuçlanmadı. Akşam saatlerinde bir görüşmemiz daha olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

    Bu sezon Trabzonspor forması ile 7 resmi maça çıkan Bilal, gol ya da asist katkısı üretemedi.

    Bilal Başaçıkoğlu Gaziantep FK ilgisini doğruladı #1

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