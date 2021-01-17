Bilal Başaçıkoğlu Gaziantep FK ilgisini doğruladı

Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başaçıkoğlu, Gaziantep FK ile görüştüğünü açıkladı.

Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Bilal Başaçıkoğlu transferinde sona doğru gelindiği öğrenildi.

"HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN"

Transferi hakkında konuşan Bilal Başacıkoğlu; "Şu an henüz transferim sonuçlanmadı. Akşam saatlerinde bir görüşmemiz daha olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Bu sezon Trabzonspor forması ile 7 resmi maça çıkan Bilal, gol ya da asist katkısı üretemedi.