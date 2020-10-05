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Bilal Kısa futbolu bıraktı
Son olarak Boluspor'da forma giyen Bilal Kısa, aktif futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 16:05
37 yaşındaki Bilal Kısa, profesyonel futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladığını duyurdu.
Bilal Kısa, yayınladığı veda mesajıyla futbola veda etti. Mesajında 19 yıllık kariyerini tamamladığını söyleyen Bilal, oynadığı bütün takımlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
"FENERBAHÇESPOR, GALATASARAYSPOR..."
Ancak Bilal Kısa'nın veda mesajında Fenerbahçe'ye Fenerbahçespor, Galatasaray'a Galatasarayspor, Karşıyaka'ya Karşıyakaspor demesi okuyanları şaşırttı.
Veda mesajının tamamı şu şekilde: