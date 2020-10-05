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    Bilal Kısa futbolu bıraktı

    Son olarak Boluspor'da forma giyen Bilal Kısa, aktif futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 16:05
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    Bilal Kısa futbolu bıraktı

    37 yaşındaki Bilal Kısa, profesyonel futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladığını duyurdu.

    Bilal Kısa, yayınladığı veda mesajıyla futbola veda etti. Mesajında 19 yıllık kariyerini tamamladığını söyleyen Bilal, oynadığı bütün takımlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

    Bilal Kısa futbolu bıraktı #1

    "FENERBAHÇESPOR, GALATASARAYSPOR..."

    Ancak Bilal Kısa'nın veda mesajında Fenerbahçe'ye Fenerbahçespor, Galatasaray'a Galatasarayspor, Karşıyaka'ya Karşıyakaspor demesi okuyanları şaşırttı.

    Veda mesajının tamamı şu şekilde:

    Bilal Kısa futbolu bıraktı #2

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